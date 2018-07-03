Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık köpeği vuran 75 yaşındaki zanlı İ.A. sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Mazıdağı'nın Ömürlü köyünde 24 Haziran gecesi bir yavru köpek av tüfeğiyle vurulmuş, yoldan geçen bir vatandaşın bulmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Vücudunda birçok saçma yarası ve kırıklar tespit edilen köpek ilk müdahalenin ardından İstanbul Veteriner Tıp Merkezi'ne sevk edilmişti. Kuzey adı verilen köpeğin ön ayaklarının kesilebileceği belirtilmişti. Köpeği vurduğu belirlenen 75 yaşındaki zanlı İ.A. önceki gün yakalanmıştı.

Tüfeğine el konulan İ.A.'nın savcılıktaki ifadesinde "Tarlada ekinler arasında ses duydum. Yılan sanıp tüfekle ateş ettim. O sırada ekinlerin arasında olan köpeğimi yanlışlıkla vurdum. Öldüğünü sanıp bir kenara attım" iddiasında bulunduğu belirtildi.