Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), düzenledikleri hava harekatı ile Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depolarını imha ettiklerini bildirdi.

İHA'nın haberine göre; TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 16 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hedeflere hava harekatı icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

Harekata katılan uçakların üslerine döndükleri bildirildi.

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