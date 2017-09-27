Kuzey Irak'a operasyon: 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyinde icra edilen hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, silahlı 13 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.