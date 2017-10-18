Kuzey Irak'a uçuş yasağı için NOTAM yayınlandı

MGK'da alınan karar doğrultusunda Kuzey Irak bölgesine yapılacak uçuş yasağı için NOTAM yayınlandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; NOTAM'da "İnsani yardım, ambulans ve emergency uçuşlar hariç olmak üzere, ORSU (Süleymaniye) ve ORER (Erbil) Havalimanlarına giden/gelen tüm trafiklerin (yedek meydan olsa bile) ikinci bir bildirime kadar Türkiye hava sahasını kullanmaları yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
29 Eylül cuma saat 18.00'den itibaren, Erbil ve Süleymaniye uçuşları durdurulmuştu.
YAPTIRIMDAN 9 ŞİRKET ETKİLENECEK
Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) önceki gün yaptığı toplantıda, Türk hava sahasının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) kapatılması yönünde aldığı aldığı karar sonrasında dikkatler bu karardan etkilenecek ülkelere ve havayolu şirketlerine çevrildi.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Türkiye hava sahasını kullanarak Erbil ve Süleymaniye’ye sefer yapan havayolu şirketleri şöyle:
Germenia Airlines Lufthansa Airlines (Almanya), Yanair (Ukrayna), Austria Airlines (Avusturya), Quatar Airlines (Katar), Silkway Airlines (Azerbaycan), Ascot Air Transport (İngiltere), Reach American Askeri Hava Taşımacılık (ABD), Samara Airlines (Rusya).
- NOTAM
- Kuzey Irak
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Misafir 57 dakika öncehadi luftansa sıkı ise uç00