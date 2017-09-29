Kuzey Irak'ta 1 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı

Türk Silah Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 29 Eylül tarihinde Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

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