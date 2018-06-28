Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile iş birliğinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre; gri listedeki Taşçı ve beraberindeki 5 terörist etkisiz hale getirildiği.

Terörist Taşçı'nın Şemdinli'de halk üzerinde baskı kurduğu ve sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtildi.