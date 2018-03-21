Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi/Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu, 20 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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