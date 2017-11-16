Kuzey Irak'taki operasyondan acı haber! 2 asker şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinin karşısında bulunan Kuzey Irak tarafından, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÜN 1 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlara, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğu, biri ağır olmak üzere iki askerin yaralandığı açıklanmıştı.

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