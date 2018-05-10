TSK Twitter hesabı üzerinden saldır hazırlığında olan teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleer yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. "

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