Kuzey Irak'taki operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, "Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan bir şeyi paylaşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi.

Kuzey Irak'ta teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarda görev alan persolelin komutanı olduğu belirtilen bir askerin videolu mesajı herkesi duygulandırdı.

"BÜTÜN YAŞAMA AZMİMİ AYAKTA TUTUYORUM"

DHA'nın haberine göre; Komutanının görüntülerini cep telefonuyla çeken asker komutanına 'Bir mesajınız var mı?' diye sordu. Komutan poşetin içinde bulunan 8 günlük kızına ait olduğunu söylediği kıyafeti çıkararak, "Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi. Görüntüleri çeken asker ise komutanına "İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza" dedi.

Bölgede görev yapan askerler, komutanlarının bu mesajını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Kuzey Irak