Kuzey İrlandalı mahkumlar Afrikalı görme engelli çocuklar için kitap hazırlıyor

Kuzey İrlanda'daki Maghaberry cezaevinde bulunan mahkumlar, Güneydoğu Afrika'daki görme engelli çocuklar için 60 tane Braille Alfabesi'yle basılmış kitap üretti.
Gönderilen kitaplar arasında Peter Pan, Orman Çocuğu ve Bambi gibi çocuk klasikleri yer alıyor.
Bu kitapların yapımında çoğunlukla müebbet hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar çalışıyor.
Maghaberry Cezaevi'ndeki bu Braille basım atölyesi, Kuzey İrlanda'daki tek Brail üretim merkezi.
Bu atölyede basılan kitaplar; Malavi, Tanzanya ve Kenya'daki okullara kilise vakıfları aracılıyla görme engelli çocukların okuması için bağışlandı.
Braille Alfabesi nedir?
Bu dokunsal alfabe, 1821 yılında 3 yaşında kör olan Fransız Louis Braille tarafından keşfedilmişti.
Her karakter 3 tanesi sağda, 3 tanesi solda olmak üzere toplam altı noktadan oluşuyor.
Harfleri ve noktalama işaretlerini temsil eden bu karakterleri, kör kişi parmaklarının ucuyla dokunarak okuyor.
Cezaevlerindeki Rehabilitasyon
Maghaberry cezaevi müdürü Ronnie Armour, "Bu yapılan çalışma mahkumların rehabilitasyonu için güzel bir örnek oldu" diyor:
"Bu ülkeler dünyanın en yoksul ülkeleri arasında ve yoksulluk her gün hayatın bir parçası. Kitapları üreten mahkumların çabalarını bu kitapları okuyan çocuklar ve öğretmenlerinin taktir edeceğinden eminim."
Maghaberry'nin Braille eğitmeni Mark Mooney ise Braille alfabesiyle kitap üretme işi çok karmaşık olmasına rağmen mahkumların özveriyle çalıştıklarını söyledi.
Mooney , "Bu çalışma, mahkumların topluma bir şeyler katabilmeleri için bir fırsat" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.