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Kuzey ışıkları kutuplara yakınlaştıkça daha çok görünür oluyorlar. Kutup ışıklarını en net nereden izleyebileceğinizin bir garantisi yok. Biraz şans ve doğru hava koşullarına ihtiyacınız var. Açık bir gökyüzü ve zifiri karanlık bir ortamda kuzey ışıklarını görebilirsiniz.