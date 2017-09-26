Kuzey Kore: ABD Başkanı Trump bize savaş ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong Un Reuters

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ı "ülkesine savaş ilan etmekle" suçladı.

New York'ta gazetecilere konuşan Ri Yong-ho, Amerika savaş uçaklarını düşrme haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

Ri Yong-ho, bu hakkın ABD uçakları Kuzey Kore hava sahasında değilken bile uygulanabileceğini belirtti.

Kuzey Koreli bakan, uluslararası toplumun savaş ilanının "açık bir şekilde ABD tarafından geldiğini hatırlaması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında kullandığı ifadeler sonrası Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'yu eleştirmişti.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yaparak, eğer bu dili kullanmaya devam ederlerse Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve dışişleri bakanının daha fazla ortada olamayacaklarını söylemişti.

'Tüm seçenekler masada'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun buna yanıtı ise New York'tan ayrılırken geldi.

Ri Yong-ho, "Trump'ın savaş ilanının ardından, Kuzey Kore tüm operasyon seçeneklerini masaya koyacaktır" dedi.

ABD ve Kuzey Kore yetkilileri giderek artan ertlikte karşılıklı savaş ifadeleri içeren açıklamalar yapıyor.

Uzmanlar ise artan gerginliğe karşın iki ülke arasında savaş ihtimalini az görüyor.

Pyongyang yönetiminin son nükleer denemesi sonrası BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uyguylanmasına onay vermişti.

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