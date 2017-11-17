Kuzey Kore, ABD ile pazarlığa oturmak için şartını açıkladı!

Reuters haber ajansına konuşan Kuzey Kore'nin Cenevre büyükelçisi, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü tamamlamayı planladığını söyledi.

ABD'ye karşı caydırıcı bir güç olan nükleer programlarını sonlandırmayı değerlendiremeyeceklerini söyleyen Kuzey Kore büyükelçisi, Trump yönetimi tarafından uygulanacak yeni yaptırımlara hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Koreli diplomat, ülkesinin Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatları bitirmedikçe pazarlık masasına oturmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson farklı zamanlarda Asya ülkesini masaya davet etmişti.