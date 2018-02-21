Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları sırasında, kuşkusuz en beklenen anlardan biri de, Pence ile Kuzey Kore arasında gerçekleşmesi umulan görüşmeydi. Trump yönetimi, Kuzey Kore ile görüşme olmayacağını söylese de, her zaman açık kapı bıraktılar.

Pence'in ABD'ye dönmesinden bir haftadan fazla süre olmasına rağmen, ortada planlanmış bir görüşme yoktu ve kısa süre sonra da iptal edildi. Dışişleri Bakanlığı, Pence'nin "bu fırsatı değerlendirmeye" hazır olduğunu ve Pyongyang'ın nükleer silahları ve balistik füze programlarını terk etmesi konusunda ısrarcı olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Kuzeydeki resmi adı olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kısaltılmış halini kullanarak "Son dakikada, DPRK yetkilileri toplantıda ilerlememeye karar verdi. Bu fırsatı değerlendirmemekten ötürü üzüntü duyduk" dedi.

Bu, Kuzey Kore'nin Pyeongchang'tayken Pence ile görüşmekle ilgilenmedikleri yönündeki iddiasıyla çelişiyormuş gibi görünüyordu.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Pence'in 8 Şubat'ta Güney Kore'ye gittiğinde yaptığı açıklamada, "Güney Kore'de bulunduğu süre boyunca görüşme yapmaya gerek duymuyoruz. Bir spor festivali olan Kış Olimpiyatlarını siyasi bir araç gibi kullanmayacağız" demişlerdi.

Pence de basına, "Kuzey Kore ile görüşme talep etmedik. Ama görüşme yaparsam, mesajım aynı olacak. Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemelerini bırakması gerekiyor" demişti. Salı günü Pence'in ofisi, görüşmenin bir kenara koyulduğunu doğruladı.

Pence'in genel sekreteri Nick Ayers, nükleer program ile devam etme konusunda Pence tarafından 'maksimum baskı' hakkında verilen mesajların uzlaşmaz bir mesaj olduğunu, belki de bu yüzden görüşmeden uzak olduklarını ya da masaya oturma konusunda isteksiz olduklarını belirtti.

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