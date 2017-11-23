Kuzey Kore aradığı desteği Havana'da buldu!

Nükleer programı nedeniyle ABD'nin hedef tahtasındaki ülkelerden biri olan Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanı, resmi temaslar kurmak için Küba'nın başkenti Havana'ya gitti.

Birçok ülkenin Kuzey Kore ile diplomatik bağlarını kopardığı ve ABD'nin Kuzey Kore'yi 'teröre destek veren ülkeler' listesine eklediği bir döneme gelen ziyarette iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Havana'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Küba Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Halkların egemenliğine saygı" ve "Anlaşmazlıkların barışçıl çözümü" vurgusu yapıldı.

Açıklamada Küba ve Kuzey Koreli bakanların, "ABD'nin uluslararası hukuğa aykırı zorlayıcı tedbirlerine hizmet eden tanımlamaları ile tek taraflı ve keyfi listelerinin şiddetle reddettiği" ifade edildi.

Küba ve Kuzey Kore, Sovyet tarzı ekonomik modele sahip olan dünyadaki son iki ülke olarak bilinse de Raul Castro sonrası dönemde Küba, Vietnam ve Çin'de uygulanan modele yakınsayan adımlar atıyor.

Küba'nın Pyongyang'da bir elçiliği bulunsa da Karayip ülkesinin Güney Kore ile de sağlam ticari ilişkileri bulunuyor. Havana yönetimi, Güney Kore ile geçtiğimiz yıl 67 milyon dolarlık ticaret yaparken, bu rakam Kuzey Kore için 9 milyon dolar seviyesinde.