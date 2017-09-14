Kuzey Kore bir füze daha fırlattı!

Japonya, devlet televizyonundan vatandaşlarına yaptığı çağrı ile Kuzey Kore tarafından ateşlenmiş olabilecek bir füzeye karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Pyongyang'ın Sunan bölgesinden fırlatılan füze,yerel saatle 07.06'da Japonya hava sahasından geçti.

Japonya hükümetinin uyarısında halka sığınaklara gidilmesi çağrısı yapıldı. Güney Kore hükümeti de Pyongyang'tan fırlatılan füzeyi doğruladı.

Füzelerin ateşlenmesi sonrası Japonya'da sirenler çalmaya başladı. Fırlatılan füzenin kıtalararası bir füze olduğu iddia ediliyor.

Japonya hükümet sözcüsü, füzenin "Hokkaido" bölgesinde denize düştüğünü söyledi.

Füzenin 3,700 km uzağa fırlatıldığı ve 770 km yükseldiği belirtildi Japonya hükümet sözcüsü, Pyongyang'ın bu provakasyonunu şiddetle kınadıklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz saray'da askeri yetkililerden Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye ilişkin bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde başarılı bir hidrojen bombası denemesi yapan Kuzey Kore dün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarına cevaben nükleer silahlarla Japonya'yı 'batırmak' ve ABD'yi 'küller ve karanlık' içerisinde bırakmakla tehdit etmişti.

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