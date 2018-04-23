Çin devlet televizyonunun İngilizce yayın yapan kanalının Twitter hesabından, tur otobüsününün köprüden düştüğü ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği paylaşımı yapıldı, ancak daha sonra bu tweet silindi.

Kazaya gece geç saatlerde yoğun yağışın neden olduğu tahmin ediliyor.

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