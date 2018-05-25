Kuzey Kore'den ABD Başkan Yardımcısı Pence'in 'Libya' örneğine yanıt: Aptal

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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan görüşme, "Libya örneği" nedeniyle belirsizlik sürecine girmiş durumda.

Kuzey Kore tarafından üst düzey bir diplomat, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i, "Kuzey Kore'nin sonu Libya gibi olabilir" sözleri nedeniyle "aptal" olarak niteledi.

Choe Son-hui isimli diplomat, Pyongyang'ın diyalog için "yalvarmayacağını" açıklayarak, diplomasinin çökmesi durumunda "nükleer bir güç gösterisi" yaşanabileceği uyarısını yaptı.

12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklanan zirve karşılıklı açıklamalar nedeniyle tehlikeye girmiş durumda.

Trump, Salı günü yaptığı açıklamayla görüşmenin gerçekleşebilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

Pyongyang ise tek taraflı olarak nükleer silahsızlanma şartına karşı çıkıyor.

- Reuters

'Görüşme tamamen ABD'nin kararı ve davranışına bağlı'

Pence için "aptal" açıklaması yapan Choe Son-hui, ABD ile son on yıl içinde yürütülen diplomatik temaslarda yer alan bir isim.

Choe, Devlet haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamalarında, Pence'in sözleri için "küstahlık" tanımını da kullanarak, "ABD ile diplomatik ilişkilerde yer almış bir kişi olarak, bir ABD Başkan Yardımcısının ağzından böylesine cahilce ve aptalca sözler duymak sürpriz oldu." dedi.

Choe sözlerine, "Bizimle bir odada karşılıklı oturup konuşmak ya da nükleer bir güç gösterisinde karşı karşıya gelmek tamamen ABD'nin kararı ve davranışına bağlı" diyerek devam etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında 'Libya modelinin' kullanılabileceği" ifadesini kullanmıştı.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmış ve sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından öldürülmüştü.

Kuzey Kore bu karşılıklı söz düellosuna karşın ülkede yer alan tek nükleer tesisi kapatma konusundaki planından vazgeçildiğini açıklamış değil.

Planlanan kapatma için ülkeye davet edilen gazetecilerin, tesise götürülme planı da iptal edilmedi.

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