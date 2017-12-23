Kuzey Kore'den ABD'nin strateji belgesine yorum: Suç belgesi

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Pazartesi açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisiyle "tüm dünyayı kendine tabi kılmaya çalışmakla" suçladı.

Devlete ait haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ABD'nın yeni strateji belgesini "suç belgesi" olarak niteledi.

Donald Trump'ın strateji belgesinde Washington'un Kuzey Kore'nin silah programlarının yarattığı sorunlarla başa çıkmak zorunda olduğu yer almıştı. ABD'nin Güney Kore'de 30 bine yakın askeri bulunuyor.

BMGK bugün yaptırımları oylayacak

BM Güvenlik Kurulu ise bugün Kuzey Kore'nin füze testlerine yanıt olarak daha fazla yaptırım uygulamayı oylayacak. Eğer tasarı geçerse, Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatı yüzde 90 oranında azaltılacak ve yıllık 500 bin varille sınırlandırılacak.

Ülkeye ham petrol ihracatı ise yıllık 4 milyon varille sınırlandırılacak.

Reuters'a konuşan Kuzey Kore'yi takip eden haber sitesi NK News'in yazarı Peter Ward, yaptırımların kabul edilmesi durumunda Kuzey Kore ekonomisinin önemli bir darbe alacağını, petrol ürünlerine getirilecek kısıtlamanın Kuzey Kore'deki sıradan insanların hayatında da büyük bir etki yaratacağını söyledi.

Kuzey Kore'nin diğer ülkelere makine, tomruk gibi ürünleri diğer ülkelere ihraç etmesi yasaklanacak, ülke dışında çalışan Kuzey Korelilerin de ülkelerine geri dönmesi talep edilecek.

Putin'den Trump'ın strateji belgesine yorum: Agresif, saldırgan

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin yeni strateji belgesinin agresif olduğunu söyledi ve Rusya'nın buna karşı kendi önlemlerini alacağını söyledi ve "Diplomatik bir ifadeyle bu belge saldırgandır. Askeri bir dil kullanırsak da agresif diyebiliriz" diye konuştu.

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