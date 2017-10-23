Kuzey Kore'den 'Batı'ya açık mektup: Trump'a karşı uyanık olun

Kuzey Kore, bazı Batı ülkelerine gönderdiği açık mektupta 'çirkin ve pervasız' Trump yönetimine karşı 'keskin bir uyanıklık' içerisinde olunması çağrısı yaptı.
Kuzey Kore Dışişleri Komitesi tarafından yazıldığı düşünülen mektubun gizlice birçok Batı ülkesine gönderildiği düşünülüyor.
Mektubun ortaya çıkmasını sağlayan ise Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop oldu. Sdney Morning Herald'da yer alan habere göre, mektup Kuzey Koreli bir konsolosluk görevlisi tarafından Avustralya'nın Endonezya Büyükelçiliği'ne bırakıldı.
Farklı ülkelerin parlamentolarına hitaben yazılan mektupta, "Trump eğer bir nükleer güç olan Kuzey Kore'ye nükleer savaş tehdidiyle diz çöktüreceğini düşünüyorsa bu büyük bir yanlış hesaplama ve cehalet ilanı olacak" ifadeleri yer aldı.
Mektupta Batı ülkelerine, 'insanlığı uluslararası adalet ve barışı için dünyayı korkunç bir nükleer savaş süreklemeyi deneyen Trump yönetiminin çirkin ve pervasız hareketlerine karşı keskin bir uyanıklık içerisinde olmaları' çağrısı yapıldı.
Konuyla ilgili Herald'a konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, "Bu bir Avustralya Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore'den aldığı ilk mektup. Bu açık bir mektup. Ve genellikle dünyaya mesajlarını bu şekilde ulaştırmıyorlar." ifadelerini kullandı.
"Bu mektubu, müttefik devletlerin yüksek baskı ile diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulama yönündeki kolektif stratejisinin işe yaradığı şeklinde okuyorum" diyen Avustralyalı bakan, mektubun uluslararası toplumu bölmeye yönelik çaresiz bir çaba olduğunu ve Kuzey Kore'nin izole edildiğini gösterdiğini belirtti.
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Misafir 1 saat öncevallahi abd nin sesi sedası çıkmıyor adamların resmen kuyruğu içine kaçtı helal sana kim kong büyük adamsın.00