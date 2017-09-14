Kuzey Kore'den bir füze daha mı?

Japonya, devlet televizyonundan vatandaşlarına yaptığı çağrı ile Kuzey Kore tarafından ateşlenmiş olabilecek bir füzeye karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Tanımlanamayan füze yerel saatle 07.06'da Japonya hava sahasından geçti.

Japonya hükümetinin uyarısında halka sığınaklara gidilmesi çağrısı yapıldı.

Güney Kore hükümeti de Pyongyang'tan fırlatılan füzeyi doğruladı.

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