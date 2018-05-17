Kuzey Kore'den flaş Güney Kore açıklaması!

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, bu hafta yapılması planlanan görüşmenin askıya alınmasına neden olan mevcut sorunlar çözülene kadar, Güney Kore yönetimiyle masaya oturmayacaklarını söyleyerek Güney Kore yönetimi için 'yetersiz' dedi.

Kuzey Kore çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini dün iptal etmiş, Kuzey Kore tarafından ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceği duyurulmuştu.

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin Çarşamba günü bir sınır köyünde bir araya gelmesi ve sınır gerilimini azaltacak önerileri görüşmesi bekleniyordu.

Ayrıca Kore savaşı nedeniyle, Kuzey ve Güney'de ayrı düşen ailelerin durumları da görüşülecek konular arasındaydı.

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