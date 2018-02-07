İki yılın ardından Ocak ayında tekrar diyalog masasına oturan Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilciler arasında olumlu gelişmeler yaşanmış, toplantıda tarafları 5'er delege temsil etmişti.
Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'nin katılımının yanı sıra, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konularının masaya yatırılması beklenirken, Seul'den yapılan açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un olimpiyatlar için Güney Kore'ye gönderilmesi planlandığı söylendi. Daha önce Kim'in ailesinden hiç kimse Güney Kore'yi ziyaret etmemişti.
REJİMİN 'GÖLGE LİDERİ'
1987 doğumlu olan Kim Yo Jong'un rolünün resmi yetkilerinden öte olduğuna inanılıyor ve rejimin 'gölge lideri' olduğu belirtiliyor. Abisine yakın bir danışman gibi görev yapan Kim Yo Jong, Kim Jong Un'un halka açık düzenlediği etkinlikler ve yolculuklarını da organize ediyor.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi propaganda dairesi birinci başkan yardımcısı Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam liderliğindeki 22 kişilik üst düzey heyetin üyesi olacağı bilgisinin verildiğini açıkladı.
Heyete, Kuzey Kore Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choe Hwi ve iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu dairenin başkanı Ri Son-gwon'un da katılacağı belirtildi.
Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore heyetinin cuma gününden itibaren ülkeye üç günlük ziyarette bulunacağını da bildirdi.
KUZEY KORE LİDERİNİN EN YAKIN SIRDAŞLARINDAN BİRİ
Uzmanlar, 20'lerinin sonu veya 30'larının başında olduğu sanılan, Kim ile aynı anneden doğan Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore liderinin en yakın sırdaşlarından biri olduğuna inanıyor.
Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'den 22 sporcu katılacak.
Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarında müsabakalara katılacak.
Bu ay düzenlenecek oyunlarda yer alacak Kuzey Kore heyetinde sporcular dışında 24 antrenör, yetkililer ve 21 medya temsilcisinin bulunması bekleniyor.
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