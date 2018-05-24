Kuzey Kore'den 'Libya modeli' diyen Pence'e sert yanıt: Aptal, cahil, budala, küstah

Kuzey Kore ile ABD ilişkilerinde esen barış rüzgarları yerini yeniden karşılıklı restleşmelere bırakmak üzere.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in verdiği Libya örneği ve ardından Trump'tan gelen Kim Jong Un ile zirvenin 'büyük ihtimalle' erteleneceği açıklamasından sonra bir açıklama da Pyongyang'dan geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'nin mevcut tutumunu sürdürmesi durumunda Kuzey Kore liderliğine Trump ile zirveyi yeniden değerlendirmesi önerisinde bulunacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Fox News'e verdiği röportajda, Kim Jong Un'un anlaşma yapmaya yanaşmaması durumunda Libya modelinin tekrar yaşanabileceği yönündeki açıklamalarına da değinen Choe Son Hui, yorumları 'küstah ve edepsiz' olarak niteledi.

Mike Pence için 'siyasi budala' ifadelerini kullanan Kuzey Koreli diplomat, "ABD ile ilişkilerin içerisinde bulunan bir insan olarak, bu kadar aptal ve cahil yorumların ABD Başkan Yardımcısı'nın ağzından çıkmasının yarattığı şaşkınlığı bastıramıyorum" ifadelerini kullandı.

Choe, "ABD'nin bizimle bir odada mı buluşacağı yoksa nükleer hesaplaşmayı mı tercih edeceği tamamen onların kararı ve davranışlarına bağlı olarak gelişecek" şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER