Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için "havlayan köpek" benzetmesi yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Ri, gazetecilere Trump'ın "ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak." şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Trump'ın "köpek gibi havlayarak kendilerini korkutmaya çalıştığı" ifadesini kullanan Ri, ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için "roket adam" benzetmesi hakkında da "(Trump'ın) Yardımcılarına acıyorum." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında nükleer programını sürdürmesi halinde Kuzey Kore'ye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vermişti. Trump, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." diye konuşmuştu.

BM Genel Sekreterliği, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 19 kez balistik füze denediğini, BM Güvenlik Konseyinin bu meseleyle ilgili 12 kez toplandığını açıklamıştı.

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