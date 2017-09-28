Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde hayatını kaybeden 22 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in ailesi ilk kez verdikleri röportajda, oğullarının Kuzey Kore'de "sistematik ağır işkence gördüğünü" ileri sürmüştü. Ailenin yaptığı bu ilk açıklamadan sonra, Donald Trump Twitter'da "Otto, Kuzey Kore'nin akılmaz işkencesine maruz kalmıştır." ifadelerini kullanmış, "Otto'yu daha önce ülkeye getirebilmeliydik." diyerek kendisinden önceki Obama yönetimini suçlamıştı.

Kuzey Kore, bu açıklamaların ardından Trump için 'yaşlı kaçık' dedi. "Trump ve küçük grubu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) karşı karalama kampanyası, ordumuz ve halkımızın ABD'ye duyduğu nefrete misilleme yapmak için, DPRK'ye karşı işlediği suçtan dolayı çalışma yoluyla ıslah altında olan ve ABD'ye döndükten sonra hayatını kaybeden Otto Warmbier'in ölümünü yine istismar ediyor. Ölmüş birinin üzerinden propaganda yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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