Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore parti merkez komitesi genel başkan yardımcısı Kim Yong Chol öncülüğünde arabayla Güney Kore'ye gidecek olan heyet 25 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar kalacak.

Başkanlık yetkilisinin aktardığına göre, Kim ve heyet, bulundukları süre içinde Güney Kore cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşecek.

Kış olimpiyatlarının açılış törenin bir heyet gönderen Kuzey Kore heyetine Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong başkanlık etmişti. Kim Yo Jong'un bu ziyareti, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore savaşından bu yana Kuzey Kore'deki Kim ailesinden Güney'e yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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