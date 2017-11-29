SON DAKİKA! Kuzey Kore füzesi tüm ABD topraklarını vurabilir

Kuzey Kore, lider "Kim Jong-un'un emriyle gerçekleştirilen" füze denemesinin "başarıyla" tamamlandığını duyurdu ve denemesi yapılan füzenin "tüm ABD topraklarını vurabilecek kapasitede" olduğunu savundu.
Kuzey Kore devlet televizyonundan yapılan açıklamada, yeni füzenin 4 bin 475 kilometre yüksekliğe çıktığı ve 53 dakikalık uçuş sonunda 950 kilometre mesafeye ulaştığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis de, Kuzey Kore'nin fırlattığı yeni füzeyi, "şimdiye kadarki en yüksek irtifalı füze" diye tanımladı. ABD'li yetkililere göre, füze 50 dakika havada kaldı ve 4 bin 500 kilometre irtifaya ulaştı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada da, "Füze, 1,000 kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştü" denildi.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın füze denemesi ile ilgili bilgilendirildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Beyaz Saray'da gazetecileri konuşan Trump da, "Bu durumu ele alıp değerlendireceğiz" dedi.
Füzenin fırlatılmasının ardından Kuzey Kore askeri yetkililerinden gelen açıklamaya göre, füze yerel saatle sabaha karşı üç sularında fırlatıldı. Güney Kore ordusu tarafından yapılan duyuruda ise Kuzey Kore'ye yanıt olarak bir hassas güdümlü füze tatbikatı gerçekleştirildi.
Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin türü henüz açıklanmazken, ülkenin atmosfer dışına çıktıktan sonra tekrar atmosfere girmeye dayanabilecek bir savaş başlığı üzerinde çalıştığı duyuruldu.
Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoung-gyon yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabilecek kıtalararası balistik bir füze üretmeyi başarmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Cho, "Kuzey Kore nükller silah denemelerini tahmin edilenin öteisnde bir hızla gerçekleştiriyor. Kuzey Kore'nin bir yıl içinde nükleer başlıklı kıtalararası bir füzeyi tamamlayabileceği ihtimali gözardı edemeyiz" dedi.
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