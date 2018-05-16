Kuzey Kore, Güney ile yapılması planlanan görüşmeleri iptal etti

Kuzey Kore, bugün Güney Kore'yle yapılması planlanan üst düzey görüşmleri, Güney Kore'nin ABD'yle birlikte yaptığı ortak askeri tatbikata duyulan öfkeyi gerekçe göstererek iptal etti.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tatbikatın bir "provokasyon" ve "işgal provası" olduğunu bildirdi.
Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirvenin de etkilenebileceği uyarısı yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise zirveye yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve Kuzey Kore'nin tutumundaki herhangi bir değişiklikten haberleri olmadığını belirtti.
Güney Kore'yle bugün yapılması beklenen görüşmeler, 27 Nisan'daki Kuzey-Güney zirvesinin devamı niteliğindeydi.
Görüşmelerin, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjom kışlasında yapılmasına karar verilmişti.
İki ülkenin temsilcilerinin, tarihi zirvede yapılan anlaşmaların ayrıntılarını görüşmesi planlanıyordu.
Bunlar arasında Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasını bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi de vardı.
İki liderin ortak açıklamasında uzlaşma sağlandığı belirtilen diğer konular şöyleydi Other points the leaders agreed in a joint statement were:
Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatları Kuzey Kore'yi sık sık öfkelendiriyor.
Kuzey Kore geçmişte bu tatbikatların ardından "topyekûn saldırı" tehdidinde bulunmuş ve "ateşe benzin dönmek" olarak tanımlamıştı.
Max Thunder adı verilen son askeri tatbikata aralarında B-52 bombardıman uçakları ve F-15 avcı uçakları da dahil 100 savaş uçağı katılıyor.
ABD ve Güney Kore tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve 1953 tarihli savunma anlaşması temel alınarak yapıldığını savunuyor.
KCNA'nın haberinde "ABD, Güney Kore makamlarıyla ortak yaptığı provokatif askeri hengame ışığında, planlanan Kuzey Kore-ABD zirvesinin kaderini dikkatli bir şekilde değerlendirmek zorundadır" denildi.
Bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Toplantıyı planlamaya devam edeceğiz" derken, ABD'nin Kuzey Kore'nin tutumundaki herhangi bir değişiklik konusunda bilgilendirilmediğini belirtti.
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