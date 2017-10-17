Kuzey Kore: Her an nükleer savaş çıkabilir!

BM Genel Kurulu'nun silahsızlanma komitesinde açıklama yapan Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'nin yardımcısı Kim In Ryong, Kore Yarımadası'nda gergin bir hava olduğunu söyledi.
Yaşanan olayların 'belirsizlik noktası'nda olduğunu belirten Ryong, her an nükleer savaşın patlak verebileceğini söyledi.
1970'lerden bu yana ABD'den "aşırı ve doğrudan bir nükleer tehditle" karşı karşıya kalan dünyadaki tek ülke olduklarını belirten Ryong, ülkesinin kendini savunurken nükleer silah sahibi olma hakkına sahip olduğunu söyledi.
"ABD GİZLİ PLANLAR YAPIYOR"
Her yıl "nükleer varlıklarını" kullanarak büyük çaplı askeri tatbikat yaptıklarına dikkat çeken Kim In Ryong, ABD'nin 'ülkesinin liderliğini ortadan kaldırmaya yönelik gizli planlar' yaptığı için kendilerinden daha tehlikeli olduğunu söyledi.
Kim, nükleer ve füze cephanesini 'değerli stratejik varlık' olarak tanımlarken kendilerinin içinde bulunduğumuz yılda nükleer devlet olmayı tamamladığını söyledi.
"TAM DONANIMLI NÜKLEER GÜCE SAHİBİZ"
Aralarında atom bombası, hidrojen bombası ve kıtalararası balistik füzelerin de olduğunu çeşitli menzillerde nükleer atış vasıtalarına sahip olarak tam donanımlı bir nükleer güce sahip olduklarını söyleyen Kim In Ryong, "ABD'nin düşmanca politikası ve nükleer tehdidi layıkıyla yok edilene kadar nükleer silah ve balistik füzelerimizi hiçbir şart altında görüşme masasına getirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Misafir 10 saat öncekesinlikle haklı00
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Misafir 10 saat önce3.dünya savasindayiz zaten heran bombalar patliyabilir30
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Misafir 16 saat öncekatılıyorum00