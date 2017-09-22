New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde muhabirlerle görüşen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yongh Ho'ya, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un " ABD'ye karşı tarihteki en yüksek düzeyde karşı önlem alma" demecinden neyi kastettiği soruldu.

Reuters'in Güney Koreli haber ajansı Yonhap üzerinden aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho bu soruya, "Eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir hidrojen bombasını Pasifik Okyanusu'nda test edebiliriz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekle tehdit etmişti.

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