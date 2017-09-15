"Kuzey Kore ile konuşarak anlaşmak imkansız hale geldi"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin Japonya'ya balistik füze fırlatmasından yaklaşık bir saat sonra, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni (MGK) topladı.

Konsey sonrası açıklama yapan Moon, Kuzey Kore ile diyalogun artık "imkansız" olduğunu belirterek Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin bir daha belini doğrultamayacak ve parçalara bölecek güce sahip olduklarını söyledi.

Moon verdiği demeçte, "Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını asla oturup izlemeyecek ve Kuzey Kore'nin tavırlarının değişmesi için uluslararası toplumla birlikte etkili önlemleri kararlılıkla alacaktır." ifadelerini kullanırken "Böyle bir durumda diyalog mümkün değildir. Uluslararası topluluğun yaptırımları ve baskıları, Kuzey Kore'nin başka seçeneği tercih etmemesi için bahanesi olacak." dedi.

Kuzey Kore geçtiğimiz gün Pyongyang'tan yeni bir füze ateşlemiş, Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden fırlatılan füzenin 3,700 km uzağa fırlatıldığı ve 770 km yükseldiği belirtilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "KuzeyKore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." ifadelerine yer verilmişti.

Ordu, söz konusu füzenin 770 kilometre yüksekliğe ulaştığını, havada 3 bin 700 kilometre mesafe katettiğini duyurmuştu.

Güney Kore ordusu, Kuzey'in denemesinin hemen ardından iki Hyunmoo-2 balistik füzesi fırlatmış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pyongyang'ın denemesinden 6 dakika sonra fırlatılan füzelerden ilki hedefine ulaşırken diğer füze Doğu Denizi'ne düşmüştü.

Güney Kore Savunma Bakanlığından bir yetkili, ordunun, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlıklarını fark ettiğini bu sayede erken karşılık verebildiklerini bildirmişti.