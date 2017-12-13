ABD Başkanı ile çekişmeleri, birbirlerine taktıkları isimler, nükleer füze denemelerinden sonra, "İsrail bir devlet mi ki, başkenti olsun" ifadeleriyle dünyanın dikkatini çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında, Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yapılan haber herkesi şaşırttı.
Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, Kim'in Çin ile Kuzey Kore sınırındaki 9,000 fit'lik aktif bir yanardağın tepesindeki açık havada fotoğraflarının yansımasından sonra diktatörün yeni süper gücü ortaya koyuldu.
Fotoğraflarda Kuzey Kore lideri şık bir siyah ceket ve klasik ayakkabılar giymiş Paektu Dağı'nın karla kaplı zirvesinde gezinirken görülüyor. KCNA, bu kıyafetler içinde görünen Kim Jong Un'un tepeye doğru 2 kilometre yürüyüş yaptığını iddia etti ve iyi havanın Kim'in varlığından kaynaklandığını söyledi.
Haber ajansı, Aralık ayındaki mevsim koşulların genel olarak rahatsız edici olmadığını, ancak Kim Jong Un geldiğinde, "büyük ustayı yeniden ortaya çıkaran muhteşem bir sahne vardı" dedi ve dağın "benzeri görülmemiş güzel havayı" gösterdiğini de ekledi.
KCNA, daha sonra saygısını Kim'i "doğayı kontrol eden" adam olarak tanımlayarak gösterdi.
Kuzey Kore haber ajansının Kuzey Kore liderinin yaratıcılığı ve başarılarıyla ilgili tuhaf iddialarda bulunma konusunda daha önce de haberler yapıldığı, Kuzey Koreli arkeologlar ile tek boynuzlu at sığınağı bulduğunu, üç yaşındayken araba kullanmayı öğrendiğini yazdıkları söylendi. Geçen yıl da, Aids, Ebola ve kanseri iyileştiren bir mucize ilacın buluşunda yardımcı olduğunu söyleyerek övmüşlerdi. Daha önce de Kim'in babası Kim Jong Il'in hamburgeri bulduğu, sihirli güçlere sahip olduğu için tuvalet kullanmaya hiç ihtiyacı olmadığını iddia ettiler.
"Kim'in hava durumuyla ilgili sahnesi, Kuzey Kore tarihi açısından önemli bir yere sahiptir" ifadelerine yer verilirken, Kim Jong Il'in de Paektu Dağı'nda gizli bir askeri üssünde dünyaya geldiği ve çift gökkuşağının yaratılmasına neden olduğu söyleniyordu. Ne yazık ki, kayıtlar Sibirya'da doğduğunu gösteriyor.
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