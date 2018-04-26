Resmi olarak hala savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore'nin liderleri, yarın sabah yerel saatle 9.30'da (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya geliyor. Görüşmenin yerinin belli olmasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' olarak duyurdu.

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi randevusu, yerel saatle yarın sabah 1953 Kore Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom sınırında gerçekleşecek. Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

YEMEK MENÜSÜNDE TARTIŞMA YARATAN DETAY

Uzun zamandır beklenen ve tüm dünyanın merakla beklediği iki liderin görüşmesine özenle hazırlanılırken, yemek menüsünde de tüm detaylar düşünüldü. Yemeklerdeki detaylar, iki Kore ülkesi ve Japonya ile ilgili sembolik özellikler de taşıyor. Ancak hazırlanan menüdeki bir detay tartışma yarattı.

Japonya, Güney Kore’den zirvede tertip edilecek akşam yemeğinde ‘mango mousse’ tatlısını yeniden gözden geçirmesi talebinde bulundu. Tatlının üzerinde Seul ve Tokyo arasındaki tartışmalı adaları da içeren bir Kore Yarımadası haritası süslemesi bulunacak olması Japonya’yı yeniden endişelendirdi.

'Halk Baharı’ adı verilen Mousse tatlısının tanıtımında üzerinde Japon Denizi’ndeki iki ülke arasında yer alan ve Seul’un Doğu Denizi olarak adlandırdığı iki adanın resmi bulunduğu görülüyor. Adalar Japonya’da Takeshima ve Güney Kore’de Dokdo olarak adlandırılıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın bunu protesto ettiğini söyleyerek, "Çok üzücü bir durum. Bu tatlının sunulmamasını rica ettik" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER