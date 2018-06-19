Çin devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin'e bugün bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin yarın sona ereceğini duyurdu. Basına yansıyan haberlerde, Pekin'deki hava hareketliliğine dikkat çekilirken, Kim'in uçağının havaalanına indiği belirtildi.

Singapur'da geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme yapan Kuzey Koreli liderin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i söz konusu görüşmeye dair bilgilendireceği ifade ediliyor.

Kim Jong Un, böylelikle Xi Jinping ile üçüncü kez bir araya gelecek. Mart ayında Pekin2e gizli bir ziyaret gerçekleştiren Kim, mayıs ayı başında da Çin'in Dalian şehrinde bir kez daha Xi Jinping ile buluşmuştu.

Diğer yandan, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta Çin'i ziyaret etmişti. Pompeo'nun Çinli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, Kuzey Kore nükleer krizinde atılacak adımlar da ele alınmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER