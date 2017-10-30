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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nadir görüntülenen eşiyle kozmetik fabrikasına gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong ile bir kozmetik fabrikasını ziyaret etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi, 06:54:27 Güncelleme: 09:02:31

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un , başkent Pyongyang'da eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong ile bir kozmetik fabrikasını ziyaret etti.

Pazar günü Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayımlanan tarihsiz fotoğraflar, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye lüks ürünlerin ithalatını yasaklayan yaptırım kararının ardından geldi.

Kim Jong-un'un eşi de kız kardeşi de normalde çok fazla fotoğraflarda görünmüyor.

'Kan bağına verdiği önemi gösteriyor'

Devlet haber ajansı KCNA'nın yayımladığı fotoğraflarda Kim Jong-un'a eşlik eden eşi Ri Sol-ju açık bir şekilde görülüyor. Ancak kız kardeşi tam olarak fotoğraflarda seçilemiyor.

BBC'ye konuşan Kuzey Kore analisti Ankit Panda, Kim Jong-un'un eşi ve kız kardeşi ile görüntülenmesinin, "ailesinin önceliğini, kan bağının kendisi için önemli olduğunu ve koltuğunu çocuklarının alacağını" sembolize ettiğini söylüyor.

Panda'ya göre kız kardeşinin de ziyarette yer alması, Kim Jong-un'un kardeşine güçlü bir rol verdiğini tüm dünyanın görmesini istemesinden kaynaklanıyor.

KCNA, ziyareti sırasında Kim'in kozmetik fabrikasını dünya standartlarında üretim yaptığı için övdüğünü belirtti.

Kim, genelde askeri alanlarda görülse de kimi zaman Kuzey Kore ekonomisi için önemli olan fabrika gibi yerlere de ziyaretlerde bulunuyor.

Kuzey Kore ile bölge ülkeleri ve ABD arasındaki gerilim son dönemlerde gerçekleştirdiği nükleer denemeler yüzünden artmıştı.

Kuzey Kore'ye savaş tehdidi yönelten ABD Başkanı Donald Trump'ın bir hafta sonra Güney Kore'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

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BBC TÜRKÇE

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