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Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'un babaannesini 100. doğum gününde anıyor

Kuzey Kore medyası Kim Jong-un babaannesi Kim Jong-suk için "savaş kahramanı" diyor. Kim için bu yıl yeni paralar ve pullar basıldı, anısına kültürel etkinlikler düzenlendi.

26.12.2017 - 14:32 | Güncelleme:

Kuzey Kore'de kadınlar genelde çok göz önünde değildir. Ama bu yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "savaş kahramanı" babaannesi Kimg Jong-suk ülke de gösterişli törenlerle anılıyor.

Zira bu yıl, Kim Jong-suk'un 100'üncü doğum günü kutlanıyor. Kim, Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung'un ilk eşi, ülkenin lideri Kim Jong-un'un da babaannesi.

Kim'in, 1917'de Noel arifesinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğduğuna inanılıyor. Kim'in 1930'larda da Japon güçlerine karşı gerilla savaşı yürüttüğü söyleniyor.

Resmi açıklamalar, 1949'da 31 yaşında hayatını kaybeden Kim'in ölüm sebebinin gerilla savaşında yaşadığı zorluklar olduğunu belirtiyor.

Kuzey Kore medyası da, Kim'in 100'üncü doğum günü anmalarında abartılı ifadeler kullanarak bazı kahramanlık hikâyeleri anlatıyor.

'Muhteşem nişancı'

Resmi haber ajansı KCNA, Kim için şu ifadeleri kullandı:

"Kim yalnızca üstün devrimci bir kadın, devrimin korkulu anası değildi. Nişancılığı öyle muhteşemdi ki, kendi silah arkadaşları öldürülen düşmanların sayısını hesaplayabilmek için, Kim'in palaskasındaki boş mermi ceplerini sayıyorlardı."

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Kuzey Kore ayrıca üzerlerinde Kim'in resminin olduğu pullar bastırdığını, yeni demir paralar çıkarıldığını söyledi. Kim'in anısına kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Kuzey Kore medyasında yer alan bir haberde de, "her kesimden, gencinden öğrencisine, ülke dışındaki Korelilerden ülkeyi ziyaret eden yabancılara kadar 300 binden fazla kamu çalışanı ve işçinin, bu yıl Kim'in doğduğu şehri ziyaret ettiği" belirtildi.

Kim Jong-suk için ülke genelinde sıcak anma törenleri düzenleniyor. Ancak Kim'e gösterilen bu ihtiram Kuzey Kore'deki kadınlara gösterilen ortalama saygının oldukça üstünde.

Ataerkil yapıya sahip Kuzey Kore'de kadının rolü genellikle "erkek çocuk doğurmaktan" öteye geçmiyor.

Kuzey Kore medyası da Kim Jong-suk'a atıf yaparken en büyük başarısının da "Güneş gibi yükselen Kim Jong-il'i doğurmak" olduğunu ve halka verilebilecek en büyük gururu, mutluluğu verdiğini ifade ediyor.

Komünist Parti'de üst düzey roller üstlenen kadınların sayısı da az.

Kuzey Kore lideri Jim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, partinin politbürosundaki tek kadın üye.

Hükümet, 2015 yılında kadınlara da 23 yaşına kadar askerlik zorunluluğu getirmişti.

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