Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sürpriz Çin ziyareti neden önemli?

Günler süren spekülasyonlardan sonra, Yalu Nehri'ni zırhlı bir trenle geçeek Pekin'e giden gizemli ziyaretçinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olduğu doğrulandı.
Bu ziyaret, 2011'den bu yana Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-un'un bilinen ilk yurtdışı ziyareti.
Çin'in resmi Şinhua Haber Ajansı Çin lideri Xi Jinping ve Kim'in "başarılı görüşmeler" yaptığını duyurdu.
Çin Kuzey Kore'nin başlıca ekonomik müttefiki ve ziyaretin Kim'in Güney Kore ve ABD'yle yapması planlanan zirveler öncesinde Pekin yönetimine danıştığına inanılıyor.
Kuzey Kore lideri Kim'in gelecek ay Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trumh ile görüşmesi planlanıyor.
Pekin ziyareti, bu görüşmeler öncesi Kuzey Kore'nin yaptığı hazırlıklarda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kim, eşi Ri Sol-ju ile birlikte geçen Pazar günü trenle Pekin'e ulaştı ve Salı öğleden sonra ülkeden ayrıldı.
Şinhua'nın haberine göre Kuzey Kore lideri, Çin Devlet Başkanı Xi'ye koşullarının karşılanması halinde nükleer silahlardan vazgeçeceği taahütünü tekrarladı.
Kim'in ziyaret sırasında "Güney Kore ve ABD iyi niyetli çabalarımızza yanıt verir, barışın gerçekleşmesi için ileriye yönelik ve eşzamanlı adımlar atarak bir barış ve istikrar atmosferi yaratırsa, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması sorunu çözülebilir" dediği bildirildi.
Gözlemciler, Kuzey Kore'nin koşulları arasında, ABD'nin Güney Kore'ye verdiği nükleer garantinin kaldırılmasının da bulunduğuğnu söylüyor.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise ziyareti, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde bir "dönüm noktası" diye tanımladı.
Kim'in Çin ziyareti çok gizli yapıldı. Çin yönetimi ziyaret "gayriresmi" olduğu için önceden duyurulmadığını belirtti.
Ziyaret gayrıresmi olduğu için, yabancı liderlerin ziyaretleri sırasındaki protokol uygulanmadı.
Ziyaret, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'yla başlayan diplomatik yakınlaşmadaki son hamle.
Geçmişten bu yana çok yakın olan Kuzey Kore ve Çin ilişkileri, Pekin yönetiminin Kuzey Kore'nin yükselen nükleer tehdidi nedeniyle ABD'nin uluslararası ambargoları sıkılaştırmasına destek vermesinden bu yana kötüleşiyordu.
Ancak Çin hala, Kuzey Kore'ye yapılan gıda ve yakıt yardımının neredeyse tamamını sağlıyor.
Kuzey Kore analisti Ankit Panda, görüşmenin Pekin açısından da önemli olduğunu vurguluyor.
"Kuzey ve Güney Kore zirvesi için zemin hazırlanırken ve kaotik Beyaz Saray yönetimi de Kuzey Kore ile diyalog kurmaya çalışırken, Çin yönetimi gözardı edilemeyeceğini gösterdi" diyen Panda, Kuzey Kore ile yönetilen müzakerelere bundan böyle Şi Jinping'in yön verebileceğini söylüyor.
Washington, Çin'in Trump yönetimini ziyaret hakkında bilgilendirdiğini doğruladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders "Bu gelişmeyi, uyguladığımız maksimum baskı politikasının Kuzey Kore'yle uygun diyalog atmosferi yarattığına kanıt olarak görüyoruz" dedi.
Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile yüz yüze görüşmeyi kabul etmişti.
Görüşme yapılırsa, Trump bir Kuzey Kore lideriyle görüşecek ilk ABD Başkanı olacak.
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