Kuzey Kore liderinin kardeşine yönelik suikast davası başladı

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong Nam'ı öldürmekle suçlanan iki kadının suikast davası başladı.
Güney Kore gizli servisi, bu suikastin, Kuzey Kore'nin 5 yıl süren bir komplosu olduğunu söylerken, polis yetkilileri olayla ilgili bazı şüphelilerin, olay günü Kuzey Kore'den ayrıldıklarını belirtti.
Kim Jong Nam, Şubat ayında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in Makau bölgesine uçmak için havaalanında beklediği sırada, iki kadın, 13 Şubat'ta Kim Jong Nam'ın yüzüne kitle imha silahı olan, kimyasal VX sinir gazı bulunan bezi kapatmış, fenalaşan Kim Jong Nam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.
Aisyah'ın babası, "Eğer birileri onu kullanmadıysa, masum olduğu kanıtlanacak. Kızım kimseye zarar vermez, bir çocuğu bile incitemez. Böyle bir şeyi ancak çok güçlü biri yapabilir." dedi.
Malezya'da davaları görülen iki kadının, kurşun geçirmez yelekle mahkemeye getirildiği gözlendi, suçlu bulunmaları halinde ise idam cezasına çarptırılması bekleniyor.
- kuzey kore
- Kim Jong Un
- Kim Jong Nam
- Doan Thi Huong
- Siti Aisyah
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