Güney Kore medyasının, Kim Jong Un'ın Ivanka'sı olarak adlandırdığı Kim Yo Jong'un Güney Kore'ye üç günlük ziyareti sırasında bazı rahatsızlıklar hissettiği söylendi.

Bebeğin hiç fotoğrafının olmaması, bebek hakkında hiçbir detay olmamasına rağmen, 2015 yılında Kim Yo Jong'un ilk bebeğini doğurduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Kim Jong Un'un dedikodusu yapılan çocuklarının hiçbiri kamuoyunda görülmedi.

Kuzey Kore liderinin gözde kızkardeşi ve Kuzey Kore'nin propaganda bölümünün başkanı, geçtiğimiz yıla kadar nispeten arka planda kalmıştı.

Güney Kore'nin Pyeonchang kentinde düzenlenen kış olimpiyatlarına bir heyet göndermeye karar veren Kuzey Kore'de heyete Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong başkanlık etmiş, Kuzey ve Güney Koreli sporcuların birlik bayrağı altında yürüdükleri açılış törenine katılmıştı. Kim Yo Jong'un ziyareti, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore savaşından bu yana Kuzey Kore'deki Kim ailesinden Güney'e yapılan ilk ziyaret olma özelliğiyle basına taşınmıştı.

1987 doğumlu olan Kim Yo Jong'un rolünün resmi yetkilerinden öte olduğuna inanılıyor ve rejimin 'gölge lideri' olduğu belirtiliyor. Abisine yakın bir danışman gibi görev yapan Kim Yo Jong, Kim Jong Un'un halka açık düzenlediği etkinlikler ve yolculuklarını da organize ediyor.

Geçtiğimiz yıl, Dünyayı tedirgin eden füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong un, ABD'nin kara listesinde yer alan kız kardeşinin terfisini ilan etmişti.

Kim Jong Un'un "Kan, sudan daha kuvvetlidir" dediği, diktatörün en küçük kardeşi Kim Yo-jong, üç yıl önce girdiği Komünist Partisi'nin yönetiminde halası Kim Kyong Hui'nin yerine geçmesi planlarak, terfisi ilan edilmişti.

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