Kim Jong-nam suikasti davasının duruşmaları yedi hafta sonra tekrar görüldü.

Malezya'nın Shah Alam şehrinde gerçekleşen duruşmada 29 tanık dinlenirken, cinayetin gerçekleştiği tarihteki güvenlik kamerası görüntüleri yeniden izlendi. Mahkemede izlenen güvenlik kamerası görüntülerinin resmi kanıt olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Savcı Muhammed İskender Ahmet gelecek duruşmada dinlenmek üzere 4 tanığın daha çağırılacağını ve Mayıs ayına kadar davayı karara bağlamak istediklerini aktardı.

Geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen duruşmada, yargılanan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un avukatları tarafından cinayetin planlayıcıları olduğu düşünülen 4 Kuzey Kore vatandaşının gerçek kimlikleri dava sürecinde ilk defa mahkemeye sunulmuştu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, cinayetin planlayıcıları olarak tahmin edilen kişilerin Kuzey Koreli Hong Song Hac, Ri Ji Hyon, Ri Jae Nam ve O Jong Gil olduğu belirtilmişti. Mahkemede bu isimlerin suikastın en büyük şüphelileri olduğu bildirilmişti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, geçen yıl 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülere göre Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Suikast sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ve gözaltına alınan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un ifadeleriyle Kore vatandaşı 4 kişi aranmaya başlanmıştı.





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