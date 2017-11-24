Kuzey Kore'nin 15 hedefi ortaya çıktı! Beyaz Saray da var

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, nükleer saldırı için 15 noktayı hedef olarak belirlediği belirtildi. Amerika'nın büyük şehirlerinin, Beyaz Saray ve Pentagon isimlerinin yer aldığı listede, Japonya, Manhattan, Guam, Seul, Busan, Okinawa, Tokyo, Kyoto da yer alıyor.

Raporda, "Kuzey Koreli bir kaynak, nükleer saldırıda potansiyel hedefleri bize aktardı. Pyongyang yönetimi bazı stratejik noktaları hedefledi. Bunlar arasında ABD sınırları içindeki yerler de var Güney Kore, Japonya ve Hawaii'deki noktalar da var" ifadesi dikkat çekti.