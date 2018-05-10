Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'lileri Trump çifti karşıladı!

Kuzey Kore'de uzun yıllardır tutuklu bulunan 3 ABD vatandaşı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslar sonrasında dün serbest bırakılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte ülkelerine dönen üç Amerikalı, Andrews Üssü'nde Başkan Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılandı.

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