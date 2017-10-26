Kuzey Kore bu kez daha tehlikeli! Nükleer testi yerin altında yapmayacak!

Askeri gücünü ortaya koyan Kuzey Kore, geçtiğimiz ay güçlü bir hidrojen bombasının ilk testini yaptı. Kısa süre sonra ülkenin dışişleri bakanı, Donald Trump'ın 'tamamen yok etme' tehdidine yanıt vererek, Kuzey Kore'nin "Pasifik Okyanusu üzerinde en güçlü hidrojen bombası testi" yapabileceğini söyledi.

Independent'in haberine göre, Bakanlığın üst düzey bürokratlarından Ri Yong Pil, "kelimenin tam anlamıyla" ciddiye alınması gerektiğini, başı boş bir uyarı olmadığını söyledi.

Kuzey Kore büyükelçisi Ja Song Nam'dan gelen mektup iddiası, Amerika'nın ve Kuzey Kore'nin birkaç ayda bir aralarındaki gerilimi arttırdığı bir dizi tehdit ve suçlamanın en sonuncusu. Kuzey Kore, giderek daha güçlü silahlar ve tehditlerle dozajı arttırdığı için, Trump yönetimi, gerekirse Kore'yi cezalandıracağı yanıtını verdi.

Ayrıca, ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat düzenlemesi ve USS Ronald Reagan uçak gemisine 40 gemi göndermesiyle de, Kuzey Kore bu tatbikatları bir "savaş provası" olarak tanımladı.

Trump, önümüzdeki ay başında Asya, Japonya, Güney Kore ve Çin'i kapsayan bir ziyaret gerçekleştirerek, Çarşamba günü de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore meselesi hakkında konuşacağını tweet attı.

Trump, daha önce gazetecilerin, Asya ziyareti sırasında Kuzey ve Güney Kore'yi bölen silahsızlandırılmış bölgeyi ziyaret edip etmeyeceği sorusu üzerine, şifreli bir cevapla: "Söylememeyi tercih ederim, ama şaşıracaksınız" demişti.

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