Kuzey Kore reddetti, Amerika detayları paylaşıyor!

FBI ve ABD İç Güvenlik Departmanı'ndan gelen uyarı, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bilgisayar sistemlerine girmek ve ağ sistemlerini tehlikeye atmak için "FALLCHILL" olarak bilinen ve bilgisayar korsanlarının bir sistemin kontrolünü tam olarak kontrol edebileceği kötü amaçlı yazılım kullandığını belirtti. FBI ve ABD İç Güvenlik Departmanı Haziran ayında, Kuzey Kore hükümetini doğrudan suçlayan 2009 yılına uzanan ABD ve dünya çapındaki kritik altyapıların yanı sıra medya, havacılık ve finans sektörlerini hedef alan bir dizi siber saldırıya yönelik bir uyarı yayınladılar.

Kuzey Kore, herhangi bir siber saldırıyı düzenlemeyi reddetmişti. Kuzey Kore'nin füze testleri konusunda askeri ve stratejik hedeflerini ilerletmek için siber operasyonlara güvenmeyi sürdüreceği iddia ediliyor.

FBI'ın yayınladığı uyarı, siber saldırı kampanyasıyla bağlantılı olduğu ve saldırılara karşı özel sektörün korumasına yardım etmesi amaçlanan IP adreslerini içeriyordu.

'FALLCHILL' zararlı yazılımı, virüslü sistemleri bozma ve geniş çaplı gözetlemelerle korsanlara erişim sağlama olarak tanımlandı. Siber saldırı yağan korsanlar tarafından kötü amaçlı yazılımın sistemlere, diğer Kuzey Koreli zararlı yazılımlar aracılığıyla gönderilen bir dosya veya kullanıcıların bilinçsiz olarak ziyaret ettikleri sitelerde 'indirme' işleminin gizliliğini ifşa ettiği bilgisine erişildi.

Kzuey Kore

Amerika

siber saldırı

korsan

hacker

FBI