Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, Kuzey Kore'deki kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Güney Koreli aktivistler, 3 ABD vatandaşının Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir otele yerleştirildiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunda bir yorum yapmazken, "yalnızca bu haberleri doğrulayamayız" dediler.

ABD Başkanı Trump ise paylaştığı Twitter mesajında kısa süre içerisinde tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılabileceğini belirterek, "Herkesin bildiği gibi, önceki iktidar Kuzey Kore çalışma kampında tutulan üç rehinenin serbest bırakılması için sonuçsuz kalan çağrılar yapıyordu. İzlemeye devam edin!" dedi.

Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ikisi 2017 yılında Trump başkanlık görevine geldikten sonra gözaltına alınmışlardı.

Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapmış isimlerden Kim Hak-song, 'düşmanca eylemler' suçlamasıyla Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı. Reuters'ın bir haberinde Kim Hak-song'un internette paylaştığı bir mesajda yazdıklarına yer veriliyordu. Kim mesajında kendisini Kuzey Kore'de deneysel bir tarım merkezi kurmayı amaçlayan Hristiyan misyoner olarak tanımlıyordu.

Kim Hak-song'un gözaltına alınmasından iki hafta önce Tony Kim adlı ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tony Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir ay çalıştıktan sonra ABD'ye dönmeye hazırlanıyordu. Güney Kore basını Tony Kim'in 55 yaşında olduğunu ve Kuzey Kore'de insani yardım faaliyetlerine katıldığını yazmıştı.

Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, 2015'te gözaltına alınmış ve 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalar başlamadan önce Kim Dong-chul Kuzey Kore hükümetinin organize ettiği bir basın toplantısında kameraların karşısına çıkarılmış ve Güney Kore'ye askeri sırlar sızdırdığını itiraf ettiğini söylemişti.

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