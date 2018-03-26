Güney Kore, 'Gangnam Style' şarkısı ve dansıyla dünyada yankı uyandıran ünlü şarkıcı Psy', Güney ve Kuzey Kore liderlerinin Nisan ayında planladıkları toplantı öncesinde iki ülke arasında arabulucu olarak yapılacak şovlara katılmasını istiyor.

Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, son aylarda devletlerin müzakereleri yeniden başlatması ve Kuzey Kore'nin de sporcularını ve Pyeongchang'daki 2018 Kış Olimpiyatlarına bir heyet göndermesiyle normalleşmeye başlamıştı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen ABD başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir zirveye çıkmadan önce Nisan ayında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile tanışma teklifinde bulunmuştu.

Güney Kore medyasında çıkan haberlere göre, pop şarkıcıları ve grupları on yıldan beri ilk kez Nisan ayında iki liderin buluşması öncesi Pyongyang'da iki konser vermek için Kuzey Kore'ye seyahat edecek. Seul ünlü şarkıcı Psy'nin, iki ülke liderinin yapacakları toplantı öncesinde iki ülke arasında arabulucu olarak yapılacak şovlara katılmasını istiyor.

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