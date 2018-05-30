Kuzey Kore zirvesi: 'Kim Jong-un'un sağ kolu' ABD'ye gidiyor

ABD ve Kuzey Koreli yetkililer iki ülkenin liderleri Kim Jong-un ile Donald Trump'ın Singapur'da düzenlenecek zirvede bir araya gelebilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un en üst düzey danışmanı General Kim Yong Chol'un temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiği belirtildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kim Yong Chol'un geçen hafta önce Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret ettiğini, Çinli yetkililerle görüşmesinin ardından ise bugün New York'a uçacağını yazdı.
Taraflar, 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak Trump ve Kim arasındaki gerilimin tırmanmasıyla tehlikeye giren Singapur zirvesini tekrar rayına oturtmaya çalışıyor.
ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim öncülüğündeki heyet, geçtiğimiz Pazar günü Kuzey ve Güney Kore sınırında bulunan 'ateşkes köyü' Panmunjom'da Kuzey Koreli yetkililerle bir araya gelmişti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, başka bir ABD heyetinin ise Singapur'a giderek zirve için hazırlıkları sürdürdüğünü duyurmuştu.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kore Ulusal Birlik Enstitüsü analisti Chung Sung-yoon, Kuzey Kore liderinin danışmanı Kim Yong Chol'un son 20 yıldır ABD'yi ziyaret eden en üst düzey Kuzey Koreli olduğuna dikkat çekiyor.
'Kim Jong-un'un sağ kolu' olarak tanımlanan Kim Yong Chol, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için yürütülen müzakerelerde de Kuzey Kore heyetine liderlik yapıyordu.
Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nın kapanış seremonisinde ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'nın yanında otururken görüntülenen Kim Yong Chol, Kim Jong-un'a Çin ziyaretleri sırasında da eşlik etmişti.
Kim Yong Chol, eski CIA başkanı, yeni ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo ile de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da görüşmüştü.
AFP'ye konuşan Kuzey Kore analisti Chung Sung-yoon, "Kim Yong Chol'un mevkidaşı konumunda Pompeo var. Ancak ABD ziyareti sırasında Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton ve hatta Trump ile de görüşmek için zemin yoklayabilir" diyor.
General Kim Yong Chol'un resmi görevi Kuzey Kore İşçi Partisi merkezi yönetim komitesi başkan yardımcısı. Hem askeri hem de sivil istihbarat teşkilatlarında çalışmış olan Kim Yong Chol, Güney Kore'de ise şüpheyle karşılanan bir isim.
Seul yönetimi, 2010'da Güney Kore'ye ait bir askeri geminin batırılmasının arkasında Kim Yong Chol'un olduğunu söylüyor. Kuzey Kore ise o olayla bir ilgisi olmadığını savunarak suçlamaları reddediyor.
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