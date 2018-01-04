Dış dünyaya kapalı olan Kore Demokratik Cumhuriyeti’nin, diğer adıyla Kuzey Kore’nin el zanaatkârlarının eserleri, Şişli’de sergilenmeye başlandı. Sergi, Kore Demokratik Cumhuriyeti’nin Sofya Büyükelçiliği’nin desteğiyle açıldı.

Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre “Barış ve tanışma sergisi”nin açılışında, Kuzey Kore’nin Türkiye’ye akredite başkonsolosu Jang Jong-su yer aldı. Sergide, Kuzey Kore’de yaygın kullanılan ipek dokuma ve 10 bin resim denilen mozaik yöntemiyle yapılan 58 eser yer alıyor. Eserler 30 ile 600 dolar arasında fiyatla satışa sunuluyor.

Sergiyi değerlendiren Jong-su, “Kuzey Kore’yi turizme açmak istiyoruz. İlk yapmamız gereken de ülkemizi cazip kılmak. Bunun için önyargıları kırmak istiyoruz. İnsanlar gelsinler, bizim ülkemizi tanısınlar. Herkesin fikirlerine saygı duyuyoruz. Ama insanların da bizim fikirlerimize saygı duymasını istiyoruz” dedi.

Sergiye ev sahipliği yapan Dünya Değişmeden Seyahat Acentesi’nin sahibi Tulga Ozan ise serginin amacının bugüne kadar yanlış anlatılan Kuzey Kore’yi tanıtmak olduğunu söyledi.